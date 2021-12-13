Умерла автор романа «Интервью с вампиром» Энн Райс

Скончалась писательница, автор знаменитых «Вампирских хроник» Энн Райс (Говард Аллен О’Брайен). Об этом в своем Twitter накануне сообщил ее сын Кристофер.

По его словам, 80-летняя Райс умерла из-за осложнений после инсульта. На странице автора в Facebook Кристофер добавил, что она будет похоронена в родном городе — Новом Орлеане.

«Это сын Энн Кристофер, и у меня разрывается сердце, когда я сообщаю вам эту печальную новость. Минувшей ночью Энн скончалась из-за осложнений после инсульта», — говорится в сообщении.

В следующем году в память писательницы планируется провести мероприятие, на котором будут присутствовать ее близкие и фанаты.

Самым известным произведением Энн Райс является роман «Интервью с вампиром», входящий в цикл «Вампирские хроники». В 1994 году произведение было экранизировано — главных героев исполнили Том Круз, Брэд Питт и Антонио Бандерас.