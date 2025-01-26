Умерла автор книг про Ахматову Татьяна Позднякова

Искусствовед и автор книг про Анну Ахматову Татьяна Позднякова умерла 25 января. О ее смерти сообщил Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Фото: © Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

«25 января 2025 года, в Татьянин день, ушла наша любимая Татьяна Сергеевна Позднякова. Она автор или соавтор практически каждой книги, изданной музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что голос Поздняковой гости музея могли слышать через аудиогид в ахматовской квартире.

По словам президента Фонда друзей музея Нины Поповой, Познякова была «совестью и душой музея».

По данным Newsru Israel, Позднякова умерла в Израиле. Там писательница жила последние годы жизни. Она умерла в возрасте 83 лет.

Позднякова участвовала в создании таких книг об Ахматовой и ее соотечественниках, как «В том доме было…», «Золотая клинопись фонарей в Фонтанке», «И это было так. Анна Ахматова и Исайя Берлин», «Дело Бронникова».

Музей Анны Ахматовой находится в Фонтанном доме на набережной реки Фонтанки. Там поэтесса жила с 1924 по 1952 год. Музей открыли 24 июня 1989-го к столетию со дня рождения Ахматовой.