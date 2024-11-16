Умерла актриса Светлана Светличная, сыгравшая в «Бриллиантовой руке»

Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная в возрасте 84 лет. О ее смерти сообщила писательница Сусанна Альперина в своем телеграм-канале.

«Светланы Светличной не стало. Написал мне Слава Шмыров (киновед Вячеслава Шмыров – прим. «Т-и»). Первая красавица СССР. Фраза „Не виноватая я! Он сам пришел!“ преследовала ее по жизни», — написала в посте Альперина.

Причина смерти не уточняется.

Актриса Светлана Светличная стала известной зрителям благодаря ролям в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Богиня: Как я полюбила» и других.

фото: Первый канал