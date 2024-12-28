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Культура 28 декабря 2024 08:04

Умерла актриса Оливия Хасси, которая сыграла Джульетту в фильме Дзеффирелли

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Британская актриса Оливия Хасси умерла в минувшую пятницу (27 декабря) в возрасте 73 лет. Она прославилась благодаря роли Джульетты в фильме «Ромео и Джульетта» (1968 год). О ее смерти сообщает издание Daily Mail.

Напомним, что картину про героев пьессы Уильяма Шекспира снял итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. На момент съемок Хасси было 15 лет. Позже эта кинолента получила два «Оскара», а самой актрисе дали премию «Золотой глобус».

За время своей профессиональной деятельности британская актриса снялась в более чем 20-ти фильмов, в том числе в сериале «Иисус из Назарета» (1977), фильме «Айвенго» (1982) и сериале «Оно» (1990).

#актриса #смерть
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