Умерла актриса из сериалов «След» и «Закрытая школа» Молчанова

На 82-м году скончалась актриса театра и кино Вера Молчанова, сообщает Театр на Покровке, в котором она служила с 1991 года.

«Она была одной из первых, кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», — отмечается в тексте, опубликованном на сайте театра.

Молчанова также снималась в кино. Она известна зрителю по ролям в сериалах, среди которых «Закрытая школа» и «След».