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Культура 27 января 2024 20:49

Умерла актриса из сериалов «След» и «Закрытая школа» Молчанова

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На 82-м году скончалась актриса театра и кино Вера Молчанова, сообщает Театр на Покровке, в котором она служила с 1991 года.

«Она была одной из первых, кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», — отмечается в тексте, опубликованном на сайте театра.

Молчанова также снималась в кино. Она известна зрителю по ролям в сериалах, среди которых «Закрытая школа» и «След».

#умерла #актриса
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