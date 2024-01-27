Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умерла актриса из сериалов «След» и «Закрытая школа» Молчанова
На 82-м году скончалась актриса театра и кино Вера Молчанова, сообщает Театр на Покровке, в котором она служила с 1991 года.
«Она была одной из первых, кого С. Н. Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», — отмечается в тексте, опубликованном на сайте театра.
Молчанова также снималась в кино. Она известна зрителю по ролям в сериалах, среди которых «Закрытая школа» и «След».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»