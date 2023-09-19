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Умерла актриса из фильма «Вам и не снилось...» Любовь Майкова
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Не стало советской актрисы театра и кино Любови Майковой. Она умерла 18 сентября, сообщает «Российская газета».
Дебютом Майковой стали съемке в фильме «Вам и не снилось...». Затем она сыграла в «Забытой мелодии для флейты», «Где находится нофелет?» и «Салоне красоты». С 1986 по 1989 годы работала в театре Малая драматическая труппа, является основателем площадки.
С конца 80-х жила в Соединенных Штатах.
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