Умерла актриса из фильма «Вам и не снилось...» Любовь Майкова

Не стало советской актрисы театра и кино Любови Майковой. Она умерла 18 сентября, сообщает «Российская газета».

Дебютом Майковой стали съемке в фильме «Вам и не снилось...». Затем она сыграла в «Забытой мелодии для флейты», «Где находится нофелет?» и «Салоне красоты». С 1986 по 1989 годы работала в театре Малая драматическая труппа, является основателем площадки.

С конца 80-х жила в Соединенных Штатах.