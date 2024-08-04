Умерла актриса и режиссер казанского театра кукол «Экият» Людмила Дьяченко

В воскресенье, 4 августа, ушла из жизни выдающийся режиссер, педагог, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Татарстан Людмила Дьяченко.

«Это невосполнимая утрата для нашего театра, это огромная потеря для всего театрального искусства, во славу которого Людмила Александровна трудилась многие годы. Здесь она создала уникальную, блистательную коллекцию постановок шедевров русской и зарубежной классики», - сообщает пресс-служба театра «Экият».

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Свою профессиональную деятельность Людмила Александровна начинала как актриса, а после окончания в 1972 году Высших режиссерских курсов в Москве Дьяченко, памятуя о заветах своего учителя Сергея Образцова, не просто дарила юным зрителям радость общения с «говорящими» куклами, но уже сама творила большой и яркий мир театральной сказки.

Ею было поставлено более ста спектаклей, многие из которых вошли в золотой фонд театра «Экият». Среди них – «Машенька и медведь», «Морозко», «Чертова мельница», «Сказка волшебной ночи», «Невеста падишаха», «Цветик-семицветик», «Буратино», «Волшебные сны Апуша» и другие.

«Людмила Александровна более полувека служившая театру кукол всегда находилась в центре театральной деятельности, она являлась хранителем истории нашего театра, а также одним из тех, чьё творчество, сделало театр кукол в Казани, одним из самых известных в стране. Она была примером мудрости, любви к профессии и своему театру!», - говорится в сообщении.

Людмила Александровна служила казанскому театру кукол с 1965 года. После окончания Горьковского театрального училища она пришла в театр в качестве актрисы, а после Высших режиссерских курсов в Москве, стала на долгие годы режиссером-постановщиком театра.

За заслуги в области театрального искусства Дьяченко в 1987-м присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств ТАССР»; а в 2003-м – «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Также она награждена медалями «В память 1000-летия Казани» (2005) и «За доблестный труд» (2010).