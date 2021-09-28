Умерла актриса Джин Хейл, сыгравшая в сериалах «Бэтмен» и «Тарзан»

На 83-м году жизни скончалась американская актриса и сценарист Джин Хейл. Об этом сообщает сайт Deadline со ссылкой на родственников артистки.

По имеющейся информации, актриса умерла от старости, отмечает РИА Новости.

Джин Хейл родилась 27 декабря 1938 года в Солт-Лейк Сити. Впервые появилась на экранах в 1960-х годах. Наибольшую известность ей принесли роли в таких проектах, как «Дикий-дикий Запад» (1965), «Бэтмен» (1966), «Тарзан» (1966) и «День благодарения» (1990).