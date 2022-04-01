Умерла актриса Александра Яковлева

На 65-м году жизни скончалась актриса Александра Яковлева. Причиной смерти послужила продолжительная болезнь, сообщает ТАСС, ссылаясь на режиссера Николая Лебедева.

«Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила», — заявил он.

Яковлева — псевдоним актрисы, ее настоящая фамилия — Иванес. Она родилась в 1957 году в Калининграде.

Наиболее известными являются ее роли в фильмах «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов». В 1993 году Яковлева ушла из кино.