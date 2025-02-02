Умер звезда сериала «Возвращение Мухтара»

Актер из сериала «Возвращение Мухтара» Станислав Колокольников умер вечером 30 января. Артисту было 63 года, пишет РИА «Новости».

кадр с Колокольниковым из сериала «Возвращение Мухтара», Фото с сайта «Кино-Театр.РУ»

По словам коллег артиста, в последние годы Колокольников тяжело болел. Его смерть стала «невосполнимой утратой для театрального коллектива «Колесо», рассказали коллеги. Отметим, что в упомянутом киевском драмтеатре актер работал с 2001-го и до 2025 года.

Помимо «Возвращения Мухтара», актер сыграл роли в таких кинокартинах, как «Утесов. Песня длиною в жизнь», «По закону» и «Ярость».

Кроме «Колеса», актер также играл на сцене киевских театров «Созвездия» (2007 – 2008 годы), «Браво» (2001 – 2005), ДрамАнтре (1989 – 1993) и музыкально-драматическом театре им. Шевченко (1984 – 1987).