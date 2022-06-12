Умер журналист и художник Игорь Дудинский

Отец Валерии Гай Германики, журналист и художник Игорь Дудинский умер на 76-м году жизни. Информацию об этом разместила его жена Екатерина на своей странице в FB (соцсеть запрещена на территории России и признана экстремистской).

Подробностей почти не сообщается, причина смерти не названа. Известно, что смерть наступила почти в полночь в 23.30.

Игорь Дудинский был известным советским и российским авангардистом, а также отцом режиссера Валерии Гай Германики, чей телесериал «Школа» в 2010 году был воспринят неоднозначно и наделал много шума.