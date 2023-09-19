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Умер журналист Георгий Бармин
Сегодня стало известно, что на 56-м году жизни скончался татарстанский журналист Георгий Бармин. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в редакции KazanFirst, где он работал в последнее время.
В 2016 году Георгий работал в информационном агентстве «Татар-информ» редактором новостной ленты отдела новостей криминала и происшествий.
Редакция «Татар-информа» скорбит вместе со всеми и приносит соболезнования близким Георгия Бармина.
О времени и месте прощания с Георгием станет известно позже.
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