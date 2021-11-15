Умер знаменитый хореограф, руководитель театра танца Mix Style Кабул Амонов

Сегодня в Казанском инновационном университете почтили память известного татарстанского хореографа, художника, руководителя театра танца Mix Style Кабула Амонова. Ему было 42 года, и он навсегда останется в памяти тех, кто его знал, а его имя вписано в историю двух культур — Татарстана и Узбекистана. Кабул Амонов пользовался огромным уважением профессионального сообщества, деятелей культуры, искусства, образования Татарстана и России.

Гениальный хореограф прожил короткую, но яркую жизнь и добился невероятного успеха в творчестве. Кабул Амонов — член танцевального союза «ЮНЕСКО» (Франция), обладатель Гран-при Международного фестиваля «Увеличительное стекло» Московского государственного института культуры, Республиканского телевизионного молодежного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», Российской студенческой весны, художественный руководитель хореографического коллектива КИУ Mix Style.

Каждое его произведение было наполнено глубоким философским смыслом. Он прошел путь от участника студенческого клуба до выдающегося мастера современной хореографии.

Он был добрым, светлым человеком с открытым сердцем и чистой душой.

На панихиде присутствовали его многочисленные ученики, коллеги, люди, которые его знали и любили. Каждый из них может сказать Кабулу Амонову спасибо за тот вклад, который гениальный хореограф вносил в жизнь людей. Ведь он был наставником для нескольких поколений танцоров Татарстана, повлиявшим на их судьбы не только в профессиональном плане, но став для них настоящим учителем.

Кабула Амонова нет с нами, но память о нем будет жить в каждом движении его танцев, в потрясающих костюмах, мелодиях, песнях и заслуженных наградах. Продолжит свою работу и его коллектив Mix Style (Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова), открывший многим студентам путь в мир творчества и культуры.