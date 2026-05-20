Умер завотделом Роспотребнадзора по борьбе со СПИДом Вадим Покровский

На 72-м году жизни скоропостижно скончался академик РАН, профессор, заведующий научно-исследовательским отделом Роспотребнадзора по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Покровский стоял у истоков борьбы с ВИЧ-инфекцией в России. При его непосредственном участии в 80–90-е годы прошлого века был выявлен «нулевой пациент», расследована внутрибольничная вспышка ВИЧ-инфекции в Элисте, разработана сама методология и система борьбы с ВИЧ-инфекцией. Более 40 лет ученый руководил специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом. Ученики Покровского реализовали его научные идеи и исследования по ВИЧ-инфекции во многих зарубежных странах.

Академик Покровский – автор более 700 научных публикаций, ряда оригинальных книг, патентов, член Бюро отделения медицинских наук РАН и редколлегии пяти научных журналов.