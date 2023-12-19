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Заслуженный строитель Татарстана Хамза Абзалов скончался в возрасте 77 лет
На 78-м году скончался бывший генеральный директор ПМК «Заволжская», заслуженный строитель Татарстана, ветеран труда Хамза Абзалов. Об этом сообщает администрация Зеленодольского района.
Трудовая деятельность Абзалова началась в 1962 году, когда он поступил в качестве сельхозрабочего в Нурлатский плодопитомник. Затем работал электромонтером, старшим инженером и прорабом. Руководил ПМК «Заволжская», занимающейся строительством и обслуживанием инженерных сетей, с 1998 года.
Как отметили в администрации Зеленодольского района, под руководством Абзалова были построены школы и спортшкола, оказывалась спонсорская и благотворительная помощь. Также Хамза Абзалов запомнится жителям как инициатор создания первой мечети в Нурлатах.
Согласно сервису проверки контрагентов, в настоящее время руководителем ПМК «Заволжская» является Рамис Абзалов (с 2 апреля 2013 года).
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