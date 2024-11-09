Умер заслуженный строитель РСФСР Ринат Кудашев

На 89-м году скончался заслуженный строитель РСФСР Ринат Кудашев. Об этом сообщили в пресс-службе Полномочного представительства РТ в РФ.

Кудашев занимался обустройством ряда нефтяных промыслов в Самаре, Перми, Актюбинске, Мангышлака и других городов, занимался возведением домостроительных комбинатов и заводов в Оренбурге, Октябрьском, принимал участие в газификации населенных пунктов и ряде других работ. За свою карьеру он прошел путь от мастера до начальника Главнефтегазстроя Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, являлся кандидатом технических наук.

«Обладатель многих регалий, Ринат Шагалиевич носил известную дворянскую фамилию, всегда интересовался прошлым своих предков и помогал другим не забывать о своих корнях», — говорится в сообщении полномочного представительства.

Ринат Кудашев был отмечен двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы Народов и «Знаком Почета».