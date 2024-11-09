news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 9 ноября 2024 15:36

Умер заслуженный строитель РСФСР Ринат Кудашев

Скопировать ссылку

На 89-м году скончался заслуженный строитель РСФСР Ринат Кудашев. Об этом сообщили в пресс-службе Полномочного представительства РТ в РФ.

Кудашев занимался обустройством ряда нефтяных промыслов в Самаре, Перми, Актюбинске, Мангышлака и других городов, занимался возведением домостроительных комбинатов и заводов в Оренбурге, Октябрьском, принимал участие в газификации населенных пунктов и ряде других работ. За свою карьеру он прошел путь от мастера до начальника Главнефтегазстроя Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР, являлся кандидатом технических наук.

«Обладатель многих регалий, Ринат Шагалиевич носил известную дворянскую фамилию, всегда интересовался прошлым своих предков и помогал другим не забывать о своих корнях», — говорится в сообщении полномочного представительства.

Ринат Кудашев был отмечен двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы Народов и «Знаком Почета».

#полпредство рт в рф #умер
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100