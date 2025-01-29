Умер заслуженный артист России и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин

Ушёл из жизни заслуженный артист России и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин. О его смерти сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Фото: © комитет по культуре Санкт-Петербурга

Улитин родился в творческой семье и всё детство провёл за кулисами: его отец руководил питерским театром на Литейном, а мать служила балериной в Мариинском театре. В годы блокады маленького Улитина оставили с тетей. Актер увидел маму лишь в 1943 году.

Окончив театральный институт, юный Улитин по приглашению Николая Акимова пошел служить в местный театр Комедии. На сцене данного театра он выступал около 60 лет.

Голосом Бориса Александровича говорят персонажи более сорока фильмов и мультфильмов, в том числе герои фильмов «Звёздные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря» и многие другие.