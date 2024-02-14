Умер художник-декоратор фильма «Сталкер» Рашит Сафиуллин

На 75-м году жизни скончался живописец, график, эмальер, художник-декоратор фильма «Сталкер» Рашит Сафиуллин. Об этом сообщает Telegram-канал Свияжского музея-заповедника — именно в Свияжске художник жил в последние годы.

Рашит Талгатович Сафиуллин родился 23 февраля 1949 года в городе Бугульме. В 1968-м окончил Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина. С 1972 по 1976 год учился в Центральной экспериментальной студии Союза художников СССР. Жил и работал в Казани, Свияжске и Москве.

Рашит Сафиуллин — художник-декоратор ряда спектаклей, поставленных в московских, казанских, кировских театрах, фильмов «Сталкер» Арсения Тарковского (1979) и «13-й Апостол» Сурена Бабаяна (1987), художник-постановщик картины Марины Разбежкиной «Время жатвы» (2004).

Кроме того, художник — автор дизайна интерьеров и прилегающих музейных зон мемориального ансамбля в селе Тукай-Кырлай, Музея-квартиры А. И. Герцена в Москве, Дома-музея А. С. Пушкина на Арбате в Москве (в составе проектной группы) и нескольких других музейных пространств.

Сафиуллин — создатель серий станковых работ «Воскресение», «Старая лодка», «Двери» (1987–1999), «Свияжский апокалипсис» (2001), графической серии «Дневная звезда» (1987–1990). В 2010-х годах, живя в Свияжске, художник освоил новое для себя направление — технику горячей эмали на медных пластинах.

В Свияжском музее-заповеднике отмечают, что остров-град был «для художника средой и главным объектом творчества». Его пейзажи, видовые и жанровые работы, натюрморты создали контрастный образ Свияжска: «острова с невеселой, но колоритной жизнью – и сказочного, радостного острова-града». Работы Рашита Сафиуллина стали органичной частью вышедшей в 2018 году книги «свияжских текстов» Марины Разбежкиной «Чурики-мокурики» (ранее он также выступал как художник-иллюстратор).

Помимо прочего, выполненный Сафиуллиным образ Свияжска XVI-XVII веков представлен на мультимедийном анимированном панно в Музее археологического дерева «Татарская слободка», являясь зрелищным акцентом экспозиции.

В этом феврале Рашиту Сафиуллину должно было исполниться 75 лет. К этому событию Свияжский музей-заповедник подготовил открытие выставки «Свияжская финифть» в Национальном музее Республики Марий Эл в Йошкар-Оле (16 февраля) и расширение экспозиции работ мастера в Художественной галерее острова-града. Теперь обе экспозиции откроются уже как памятные.

Работы художника находятся в Государственном музее изобразительных искусств РТ и Свияжском музее-заповеднике (около 60 произведений), а также в частных коллекциях в России, Великобритании, Германии, Швеции, Швейцарии, Японии, США.