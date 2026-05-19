На 75-м году жизни умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал. Об этом сообщает Мниздрав Татарстана.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Евгений Иосифович Сигал — выдающийся хирург, ученый, педагог, один из основоположников российской эндохирургии», — говорится в сообщении.

Профессиональный путь Евгения Сигала с 1976 года был неразрывно связан с Республиканским клиническим онкологическим диспансером. До 1988 года он работал врачом-онкологом торакального отделения, после этого до 2018 года заведовал онкологическим отделением №2 РКОД. Затем он работал в должности директора хирургических клиник ЛДК №1.

Евгений Сигал первым в России выполнил ряд сложнейших торакоскопических операций, активно внедрял малоинвазивные технологии в клиническую практику, развивал современную торакальную онкохирургию и формировал хирургическую школу, известную далеко за пределами Татарстана.