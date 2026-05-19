news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 19 мая 2026 10:23

Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

Читайте нас в
Телеграм
Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

На 75-м году жизни умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал. Об этом сообщает Мниздрав Татарстана.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Евгений Иосифович Сигал — выдающийся хирург, ученый, педагог, один из основоположников российской эндохирургии», — говорится в сообщении.

Профессиональный путь Евгения Сигала с 1976 года был неразрывно связан с Республиканским клиническим онкологическим диспансером. До 1988 года он работал врачом-онкологом торакального отделения, после этого до 2018 года заведовал онкологическим отделением №2 РКОД. Затем он работал в должности директора хирургических клиник ЛДК №1.

Евгений Сигал первым в России выполнил ряд сложнейших торакоскопических операций, активно внедрял малоинвазивные технологии в клиническую практику, развивал современную торакальную онкохирургию и формировал хирургическую школу, известную далеко за пределами Татарстана.

#борьба с онкологией #врач-хирург #ркод мз рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Хозяина бультерьера, искусавшего лицо девочке в Нижнекамске, отправили в СИЗО – дело на контроле Бастрыкина

Хозяина бультерьера, искусавшего лицо девочке в Нижнекамске, отправили в СИЗО – дело на контроле Бастрыкина

18 мая 2026

Глава района выругался матом во время планерки с курским губернатором Хинштейном

18 мая 2026
Новости партнеров