Умер водитель-испытатель первого КАМАЗа Валерий Перетолчин

После продолжительной болезни умер Валерий Перетолчин, известный как водитель-испытатель первого грузовика, сошедшего с конвейера КАМАЗа. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».

Перетолчин оказался в первой десятке водителей-испытателей, принятых в Управление главного конструктора автогиганта. Его трудовая деятельность связана с КАМАЗом с февраля 1973 года.

«Звездным часом Валерия Перетолчина стал вывод КАМАЗ № 000001 с конвейера. Тогда фото улыбчивого водителя разлетелось по всем газетам страны», — говорится в некрологе.

Помимо этого, Перетолчин запомнился как участник спецбригады водителей, участвовавших в перекрытии Камы на первом самосвале КАМАЗ-5511. Также именно он сводил с конвейера первый полноприводный вездеход 43105.

Тестировал водитель-испытатель большегрузы и в боевых условиях — в его биографии есть командировка в Афганистан. Также он помогал польским и чехословацким специалистам в освоении челнинских грузовиков.

Перетолчин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть».