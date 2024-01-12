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Умер водитель-испытатель первого КАМАЗа Валерий Перетолчин
После продолжительной болезни умер Валерий Перетолчин, известный как водитель-испытатель первого грузовика, сошедшего с конвейера КАМАЗа. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».
Перетолчин оказался в первой десятке водителей-испытателей, принятых в Управление главного конструктора автогиганта. Его трудовая деятельность связана с КАМАЗом с февраля 1973 года.
«Звездным часом Валерия Перетолчина стал вывод КАМАЗ № 000001 с конвейера. Тогда фото улыбчивого водителя разлетелось по всем газетам страны», — говорится в некрологе.
Помимо этого, Перетолчин запомнился как участник спецбригады водителей, участвовавших в перекрытии Камы на первом самосвале КАМАЗ-5511. Также именно он сводил с конвейера первый полноприводный вездеход 43105.
Тестировал водитель-испытатель большегрузы и в боевых условиях — в его биографии есть командировка в Афганистан. Также он помогал польским и чехословацким специалистам в освоении челнинских грузовиков.
Перетолчин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть».
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