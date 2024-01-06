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Общество 6 января 2024 15:31

Умер внук Никиты Хрущева - Алексей Аджубей

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Алексея Аджубея, который является внуком первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, не стало в возрасте 69 лет. Он умер в Москве, сообщает ТАСС.

По данным медиков, Аджубей скончался по естественным причинам, находясь у себя в квартире на Тверской улице в центре Москвы.

Врачи рассказали, что он не выходил на связь, чем обеспокоил знакомых, которые в итоге приехали к нему. Когда дверь в квартиру вскрыли, Аджубея нашли уже мертвым, прокомментировал произошедшее представитель медслужб.

Алексей Аджубей родился в 1954 году. Его мать – дочь Никиты Хрущева Рада, а отец - советский журналист Алексей Аджубей, главный редактор газет «Комсомольская правда» и «Известия».

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