Умер внук Никиты Хрущева - Алексей Аджубей

Алексея Аджубея, который является внуком первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, не стало в возрасте 69 лет. Он умер в Москве, сообщает ТАСС.

По данным медиков, Аджубей скончался по естественным причинам, находясь у себя в квартире на Тверской улице в центре Москвы.

Врачи рассказали, что он не выходил на связь, чем обеспокоил знакомых, которые в итоге приехали к нему. Когда дверь в квартиру вскрыли, Аджубея нашли уже мертвым, прокомментировал произошедшее представитель медслужб.

Алексей Аджубей родился в 1954 году. Его мать – дочь Никиты Хрущева Рада, а отец - советский журналист Алексей Аджубей, главный редактор газет «Комсомольская правда» и «Известия».