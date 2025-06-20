Умер вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров

Вице-губернатор Ленинградской области – представитель губернатора в Заксобрании Ленобласти Игорь Петров умер на 66-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Выражаем самые искренние соболезнования семье Игоря Викторовича Петрова, его друзьям, коллегам по работе, всем, кто знал и любил этого незаурядного человека, большого руководителя, настоящего ленинградца.

Светлая память!» – говорится в сообщении.

Игорь Петров с декабря 2017 по декабрь 2024 года был первым вице-губернатором Ленинградской области – руководителем аппарата губернатора и правительства Ленобласти. С 16 декабря 2024 года занимал должность вице-губернатора Ленобласти – представителя губернатора в Заксобрании Ленобласти.