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Умер турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен
В США скончался турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен. Об этом сообщил его племянник Эбесулеме Гюлен.
«Фетуллах Гюлен достиг горизонтов своей души. Да помилует тебя Всевышний», — написал он в соцсети X.
Как сообщает турецкое издание Hürriyet, Гюлен в последние годы испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Помимо почечной недостаточности и диабета, у него также была деменция.
Гюлен считался основоположником и лидером движения «Хизмет», которое власти Турции обвиняли в попытке государственного переворота в стране в 2016 году.
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