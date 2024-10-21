Умер турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен

В США скончался турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен. Об этом сообщил его племянник Эбесулеме Гюлен.

«Фетуллах Гюлен достиг горизонтов своей души. Да помилует тебя Всевышний», — написал он в соцсети X.

Как сообщает турецкое издание Hürriyet, Гюлен в последние годы испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Помимо почечной недостаточности и диабета, у него также была деменция.

Гюлен считался основоположником и лидером движения «Хизмет», которое власти Турции обвиняли в попытке государственного переворота в стране в 2016 году.