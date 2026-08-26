Умер Тим Карри – актер, сыгравший Пеннивайза

Известный британский актер Тим Карри умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежную прессу.

По данным СМИ, актер страдал от проблем со здоровьем более десяти лет. Скончался поздно вечером во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе. В 2012 году Карри перенес тяжелый инсульт и передвигался на инвалидной коляске.

Тим Карри снялся более чем в 200 картинах. Он знаком по роли управляющего отелем мистера Гектора в «Один дома 2». Актер также сыграл клоуна Пеннивайза в двухсерийном фильме «Оно» 1990 года.