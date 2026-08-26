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Происшествия 26 августа 2026 19:25

Умер Тим Карри – актер, сыгравший Пеннивайза

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Известный британский актер Тим Карри умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежную прессу.

По данным СМИ, актер страдал от проблем со здоровьем более десяти лет. Скончался поздно вечером во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе. В 2012 году Карри перенес тяжелый инсульт и передвигался на инвалидной коляске.

Тим Карри снялся более чем в 200 картинах. Он знаком по роли управляющего отелем мистера Гектора в «Один дома 2». Актер также сыграл клоуна Пеннивайза в двухсерийном фильме «Оно» 1990 года.

#умер актер #Голливуд #смерть актера
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