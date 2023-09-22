Умер технический директор ХК «Ак Барс» Игорь Смирнов

Фото: официальный сайт казанского «Ак Барса»

Умер технический директор хоккейного «Ак Барса», заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана Игорь Смирнов. Как сообщает пресс-служба клуба, его не стало сегодня.

Смирнову было 75 лет, из них 43 он посвятил работе в клубе. В соболезнованиях отмечается профессионализм, усердие и беззаветная преданность своей команде, олицетворением которых для «Ак Барса» стал его технический директор.

«За время его добросовестного труда команда добилась главных побед современности: пять титулов чемпионов России, три Кубка Гагарина, золотые медали Кубка европейских чемпионов и Континентального Кубка — в каждый трофей вложена частичка души Игоря Николаевича. Он был отзывчивым функционером, готовым в любой момент прийти на помощь каждому хоккеисту, тренеру, сотруднику», — говорится в сообщении.

Клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким Смирнова. Уточняется, что о дате и времени прощания объявят позднее.