Умер телеведущий и режиссер Алексей Пиманов

Известный российский телеведущий и режиссер Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, у него не выдержало сердце, передает ТАСС.

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве, в 1989 году окончил Московский институт связи по специальности «инженер радиосвязи и радиовещания». Занимал пост гендиректора «Останкино», позднее стал учредителем компании «Пиманов и партнеры» и др. С 2013 года он был президентом медиахолдинга «Красная звезда». В 2022 году Пиманова признали заслуженным артистом РФ.

Алексей Пиманов вел программу «Человек и закон» на Первом канале. Кроме того, он был режиссером известных кинокартин, среди которых «Александровский сад» (2005), «Крым» (2017), «Одиннадцать молчаливых мужчин» (2022) и другие.