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Умер театральный режиссер Валерий Федоренко
На 62-м году жизни скоропостижно скончался режиссер Камерной сцены имени Б.А. Покровского Валерий Борисович Федоренко, сообщает ТАСС.
Валерий Федоренко посвятил жизнь оперному искусству. После окончания Астраханской консерватории и ГИТИСа в мастерской Бориса Покровского, он начал свой творческий путь в Камерном музыкальном театре сначала как солист-бас, а затем как режиссер. В 2018 году Федоренко перешел на Камерную сцену Большого театра, где трудился вплоть до своей безвременной кончины.
Помимо режиссерской деятельности, Валерий Борисович входил в попечительский совет культурного фонда «Алые паруса». Коллеги высоко ценили его профессионализм и преданность искусству.
В Большом театре выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. Информация о дате и месте прощальной церемонии будет сообщена дополнительно. Причины скоропостижной смерти 61-летнего режиссера пока не разглашаются.
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