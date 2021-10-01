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Ру Тат
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1 октября 2021  16:12
Гузель Хусаинова

Умер татарстанский журналист Олег Сафиканов

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В Татарстане умер известный журналист Олег Сафиканов. Об этом агентству стало известно от знакомых Олега, эту же информацию подтвердили его коллеги. 

Он работал учителем в одной из школ Зеленодольска, там он преподавал английский язык. В 90-е годы его пригласили на местное телевидение – там он создавал программу для детей и молодежи. С 2003 года он работал телеведущим программы «Вести – Татарстан». 

В апреле 2019 года Сафиканов вернулся работать на зеленодольское телевидение ведущим информационной программы. В последние месяцы работал в одном из интернет-СМИ.

 

 

Фото: Зеленодольская правда

 

#умер журналист
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