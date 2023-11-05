Умер татарский писатель, поэт-песенник Дамир Гисметдинов

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар

На 75-м году скончался писатель, поэт, общественный деятель Дамир Гисметдинов (Гыйсметдин). Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар, заместителем председателя которого он работал в последние годы.

Прощание с Гисметдиновым пройдет 7 ноября в мечети «Казан нуры». Начало в 10.00.

Он родился 25 января 1949 года в деревне Татарские Тимяши в Чувашской АССР. До службы в армии работал электромонтером, а затем поступил в КГУ на отделение журналистики. С 1975 по 1986 год трудился в должности литературного сотрудника, завотделом журнала «Чаян», а позднее — до 1990 года — работал инструктором в идеологическом отделе Татарского обкома КПСС, консультантом по международным вопросам.

В 1990 году Гисметдинов занял должность председателя президиума татарского общества «Ватан» по связям с соотечественниками, а позже возглавил его.

В 2002 году он стал членом Союза писателей Татарстана, а год спустя — заместителем председателя ВКТ.

Как отметили в пресс-службе конгресса, несмотря на работу в разных отраслях, Гисметдинов никогда не прерывал связи с журналистикой, активно сотрудничал с татарстанскими газетами и журналами. Известен читателю как самобытный писатель-сатирик, автор пяти книг. В последние годы он работал в качестве поэта-песенника. Кроме того, он писал сценарии и участвовал в съемках документальных лент, посвященных татарам, проживающим в российских регионах.

В 1966 году Гисметдинов удостоился звания «Заслуженный работник культуры».