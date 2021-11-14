Умер сыгравший в «Реальных пацанах» актер Игорь Бондаренко

На 56-м году жизни скончался заслуженный артист России Игорь Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба мытищенского театра ФЭСТ.

Актер скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Отпевание и гражданская панихида состоятся завтра в самом театре.

«Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим. Он один из тех, кто стоял у самых истоков ФЭСТа. <…> был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца», — отмечается в некрологе.

Игорь Бондаренко родился 21 февраля 1966 года в Звездном Городке Московской области. В 1995-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Служил в театре ФЭСТ с 1988 года, именно выступления на его подмостках и принесли ему наибольшую известность.

Кроме того, Бондаренко снимался в таких сериалах, как «Счастливы вместе», «Москва. Три вокзала», «Восьмидесятые» и «Реальные пацаны». В 2004 году он был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации.