Умер старейший мужчина в мире: он родился в год крушения «Титаника»

Старейший мужчина в мире Джон Альфред Тиннисвуд умер 25 ноября в возрасте 112 лет. Последние дни своей жизни он провел в доме престарелых в Саутпорте, Мерсисайд (Великобритания), сообщает газета Daily Mirror.

Интересно, что рекордсмен мира по долголетию родился всего через несколько месяцев после затопления «Титаника». Причем статус «старейшего человека» Джон получил после смерти венесуэльца Хуана Висента Переса Моры, который умер в возрасте 114 лет.

«Супердолгожитель, который стал вдовцом в 1986 году после 44 лет брака со своей женой Блодвен, оставил после себя большую семью. У него остались дочь Сьюзан, четверо внуков Аннушка, Мариса, Тоби и Руперт, а также трое правнуков Табита, Каллум и Нив», - говорится в сообщении.

Большую часть жизни мужчина проработал бухгалтером в компаниях Shell и BP. В 1972-м он вышел на пенсию.

Причину своих долгих лет жизни Джон объяснил «чистой удачей». При этом сам он всегда вел активный образ жизни, который, ему очень помог прожить дольше, считает мужчина.

«Вы либо живете долго, либо живете коротко, и с этим ничего не поделаешь. Я не чувствую этого возраста, я не радуюсь этому. Наверное, поэтому я его и достиг», - говорил Тиннисвуд.