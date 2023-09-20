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Умер создавший образы Дяди Степы и Старика Хоттабыча художник Мазурин
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Фото: Российская академия художеств
На 92-м году скончался заслуженный художник РСФСР, иллюстратор детской литературы Герман Мазурин. Его кисти принадлежат образы персонажей Дядя Степа и Старик Хоттабыч. Об этом сообщает Российская академия художеств.
Работы художника известны и в России, и за рубежом. К примеру, его иллюстрации к книге «Том Сойер и Гекльберри Финн» хранится в американском музее Марка Твена, другие издания с его работами выставлены в Австрии, Франции, КНР и ФРГ.
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