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Культура 20 сентября 2023 16:11

Умер создавший образы Дяди Степы и Старика Хоттабыча художник Мазурин

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Умер создавший образы Дяди Степы и Старика Хоттабыча художник Мазурин
Фото: Российская академия художеств

На 92-м году скончался заслуженный художник РСФСР, иллюстратор детской литературы Герман Мазурин. Его кисти принадлежат образы персонажей Дядя Степа и Старик Хоттабыч. Об этом сообщает Российская академия художеств.

Работы художника известны и в России, и за рубежом. К примеру, его иллюстрации к книге «Том Сойер и Гекльберри Финн» хранится в американском музее Марка Твена, другие издания с его работами выставлены в Австрии, Франции, КНР и ФРГ.

#умер #художник
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