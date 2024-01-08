Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умер создатель языка программирования Pascal
В возрасте 89 лет скончался шведский ученый Никлаус Вирт — создатель языка программирования Pascal. Об этом заявила Ассоциация вычислительной техники.
Согласно сообщению, Вирт умер 1 января в кругу семьи. Помимо Pascal, он создал еще несколько инновационных компьютерных языков, которые послужили основой для современных языков программирования, систем и архитектурных исследований.
В 1984 году исследователь удостоился премии Тьюринга — одной из наиболее престижных в области информатики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»