Умер создатель языка программирования Pascal

В возрасте 89 лет скончался шведский ученый Никлаус Вирт — создатель языка программирования Pascal. Об этом заявила Ассоциация вычислительной техники.

Согласно сообщению, Вирт умер 1 января в кругу семьи. Помимо Pascal, он создал еще несколько инновационных компьютерных языков, которые послужили основой для современных языков программирования, систем и архитектурных исследований.

В 1984 году исследователь удостоился премии Тьюринга — одной из наиболее престижных в области информатики.