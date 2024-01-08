news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 8 января 2024 18:33

Умер создатель языка программирования Pascal

Скопировать ссылку

В возрасте 89 лет скончался шведский ученый Никлаус Вирт — создатель языка программирования Pascal. Об этом заявила Ассоциация вычислительной техники.

Согласно сообщению, Вирт умер 1 января в кругу семьи. Помимо Pascal, он создал еще несколько инновационных компьютерных языков, которые послужили основой для современных языков программирования, систем и архитектурных исследований.

В 1984 году исследователь удостоился премии Тьюринга — одной из наиболее престижных в области информатики.

#умер #наука #информатика
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100