Умер создатель кота Леопольда — художник-постановщик Вячеслав Назарук

На 82-м году скончался художник-постановщик Вячеслав Назарук. Он создал знаменитых кота Леопольда, Мамонтенка, Крошку-Енота и других известных персонажей. Информацию о смерти художника подтвердил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, сообщают «Известия».

Церемония прощания с Назаруком пройдет 1 февраля в храме царевича Дмитрия при Первой градской больнице. Начало запланировано на 14.00.

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов „Кот Леопольд“, „Мама для мамонтенка“, „Крошка Енот“, „Дом для леопарда“, „Раз ковбой, два ковбой“, „Чертенок с пушистым хвостом“ и многих других Вячеслав Назарук», — отметил представитель «Союзмультфильма» в соцсетях.

Помимо работ в мультипликации, Назарук известен как иллюстратор и живописец.