Умер создатель карманного калькулятора и компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер

На 82-м году жизни в Лондоне скончался британский изобретатель и предприниматель Клайв Синклер, прославившийся изобретением карманного калькулятора и компактного персонального компьютера ZX Spectrum, передает ТАСС.

Дочь изобретателя Белинда Синклер рассказала газете The Guardian, что ее отец умер в своем доме после продолжительной болезни.

После окончания школы Синклер четыре года работал журналистом, а затем создал в 1962 году компанию Sinclair Radionics, которая производила детали для радиоприемников и усилителей звука. В 1972-м фирма начала выпускать первый карманный калькулятор. Работавшая на батарейках от слуховых аппаратов модель была втрое меньше и вдвое дешевле аналогов. Через два года компания продавала уже 100 тыс. калькуляторов в месяц, отмечает РИА Новости.

Разработанный вскоре Sinclair Radionics портативный телевизор оказался достаточно дорог и не пользовался популярностью. Через некоторое время Синклер ушел из старой фирмы и основал в 1979-м новую — Sinclair Research Ltd. В 1980 году она начала выпускать компактный персональный компьютер ZX80, который вскоре сменили сначала ZX81, а затем — ZX Spectrum 48K.

ZX Spectrum использовал в качестве накопителя информации магнитофон с кассетами, монитором служил домашний телевизор. Компьютер высоко ценился и как консоль для видеоигр, и как инструмент для изучения языка программирования BASIC. Всего в мире было продано около 5 млн ZX Spectrum.

В 1983 году Клайв Синклер был признан бизнесменом года, тогда же его посвятили в рыцари. Но в 1986 году он продал компьютерный бизнес и занялся иными проектами. Интернетом предприниматель не пользовался, так как, по его словам, он отвлекал его от изобретательства.