Умер создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн

Не стало продюсера, актера, создателя фестиваля «Кинотавр» Марка Рудинштейна. Он скончался сегодня в возрасте 75 лет, сообщает, ссылаясь на собственные источники, ТАСС.

«Марк умер час назад в больнице на Таганке», — сообщил источник агентства. Также издание получило подтверждение от помощницы Рудинштейна.

О госпитализации 75-летнего продюсера стало известно в середине ноября.

Рудинштейн известен как актер, продюсер и создатель фестиваля «Кинотавр», который он возглавлял в течение 15 лет. После него — с 2004 года — руководителем события стал Александр Роднянский, внесший значительные изменения в фестиваль. Так, он отказался от международного формата «Кинотавра» и сакцентировал внимание на отечественном кинематографе.

Также Марк Рудинштейн исполнил несколько ролей в кино: в мелодрамах «Приходи на меня посмотреть» и «Московская сага», детективе «Завтра будет завтра», драме «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», а также других картинах.