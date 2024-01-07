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Умер советский режиссер Олег Рябоконь
Скончался советский и российский режиссер Олег Рябоконь. Заслуженному деятелю искусств РФ было 84 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургскую организацию Союза кинематографистов России.
По данным организации, режиссер умер накануне вечером.
Зрителю Рябоконь запомнится по фильму «Али-Баба и сорок разбойников» с Вениамином Смеховым, Олегом Табаковым, Арменом Джигарханяном и Сергеем Юрским. Кроме того, в списке его работ телеспектакль «Эзоп», музыкальный фильм «Один за всех», в котором снялся Николай Караченцев, и другие картины и постановки.
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