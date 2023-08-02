Умер советский и российский композитор Александр Колкер

На 91-м году жизни скончался советский и российский композитор Александр Колкер. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.

«С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — отмечается в тексте.

Колкер является автором сотни песен и музыки к кинофильмам. Так, среди них есть известные «Стоят девчонки», «Карелия», «Туман» и многие другие, музыка из кинофильмов «Труффальдино из Бергамо», «Хроника пикирующего бомбардировщика» и «Трое в лодке, не считая собаки».