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Умер соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис
Сегодня на 93-м году жизни скончался экономист и политолог Виктор Шейнис, один из основателей партии «Яблоко» и соавтор Конституции России. Об этом сообщается на сайте партии.
«Двадцать пятого июня на 93-м году жизни скончался Виктор Леонидович Шейнис, член Федерального политического комитета партии „Яблоко“, депутат Государственной Думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции», — отмечается в сообщении.
Смерть наступила после продолжительной болезни. О времени и месте прощания с политическим деятелем будет объявлено дополнительно.
Виктор Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1958-м за критику подавления Венгерского восстания 1956 года был исключен из аспирантуры. Работал истопником, но в 1966-м вернулся в науку, защитив кандидатскую диссертацию. Работал в ИМЭМО АН СССР, впоследствии стал доктором экономических наук.
С 1990 по 1993 год был народным депутатом РСФСР и РФ. С 1992 по 1993 год — заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии Верховного совета РФ. В 1993-1994 годах — заместитель председателя Комиссии законодательных предположений при Президенте России.
С 1993 года — член партии «Яблоко». Занимал различные посты в руководящих органах партии (с 2008 года — член Федерального политического комитета). В 1994-1995 годах — депутат Госдумы I созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. В 1995–1999 годах — депутат Госдумы II созыва, оставался членом соответствующего комитета.
«Годы, проведенные в политике, были самыми интересными и, вероятно, самыми противоречивыми в моей жизни. Я не жалею почти ни о чем, что делал в эти годы», — охарактеризовал пройденный им политический путь Шейнис в своей книге «Взлет и падение парламента: переломные годы в российской политике (1985–1993)».
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