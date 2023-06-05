Умер сценарист мультфильмов «Незнайка» и «Кошкин дом» Владимир Голованов

Ушел из жизни выдающийся советский сценарист, заслуженный деятель искусств РФ, известный работой над такими мультфильмами, как «Незнайка на Луне», «Кошкин дом», Владимир Голованов. Ему было 83 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил шеф-редактор киностудии Сергей Капков.

«В советские годы он писал сценарии детских игровых фильмов „Бесстрашный атаман“, „Приключения Травки“, „Марка страны Гонделупы“, „Пограничный пес Алый“, „Тайна записной книжки“, „Полет в страну чудовищ“», — напомнил он.

По информации РИА Новости, Голованов умер во сне.

Сценарист родился в 1939 году в Новосибирске. Окончил сценарный факультет Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова, а затем Высшие курсы сценаристов и режиссеров при институте. В 2002 году получил звание заслуженного деятеля искусства. В 2011-м был награжден почетной грамотой Минкульта РФ за большой вклад в российскую анимацию.