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20 июня 2021  15:12

Умер руководитель Общественного телевидения России Анатолий Лысенко

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Тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни. 

«Анатолий Григорьевич [Лысенко] умер после продолжительной болезни», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ОТР.

Анатолий Лысенко — советский и российский тележурналист, режиссер, продюсер. С 2002 года — президент Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио». С 2012 года — генеральный директор АНО «Общественное телевидение России».

Заслуженный деятель искусств РФ и заслуженный журналист РФ. Лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства России.

#смерть журналиста #общественное телевидение
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