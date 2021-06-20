Умер руководитель Общественного телевидения России Анатолий Лысенко

Тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни.

«Анатолий Григорьевич [Лысенко] умер после продолжительной болезни», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ОТР.

Анатолий Лысенко — советский и российский тележурналист, режиссер, продюсер. С 2002 года — президент Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио». С 2012 года — генеральный директор АНО «Общественное телевидение России».

Заслуженный деятель искусств РФ и заслуженный журналист РФ. Лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства России.