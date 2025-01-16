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Умер режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч
Знаменитый американский режиссер, сценарист, продюсер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Об этом со ссылкой на его семью сообщает Variety.
В издании отметили, что режиссер был известен своим «сюрреалистическим художественным видением». Среди его работ – культовый сериал «Твин Пикс», фильмы «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Человек-слон» и другие.
Он является обладателем таких престижных наград, как «Оскар», «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля.
В прошлом году Линч сообщил, что у него диагностировали эмфизему легких из-за регулярного курения табака.
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