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Культура 16 января 2025 21:27

Умер режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч

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Знаменитый американский режиссер, сценарист, продюсер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Об этом со ссылкой на его семью сообщает Variety.

В издании отметили, что режиссер был известен своим «сюрреалистическим художественным видением». Среди его работ – культовый сериал «Твин Пикс», фильмы «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Человек-слон» и другие.

Он является обладателем таких престижных наград, как «Оскар», «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля.

В прошлом году Линч сообщил, что у него диагностировали эмфизему легких из-за регулярного курения табака.

#умер #смерть режиссера
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