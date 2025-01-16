Умер режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч

Знаменитый американский режиссер, сценарист, продюсер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Об этом со ссылкой на его семью сообщает Variety.

В издании отметили, что режиссер был известен своим «сюрреалистическим художественным видением». Среди его работ – культовый сериал «Твин Пикс», фильмы «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Человек-слон» и другие.

Он является обладателем таких престижных наград, как «Оскар», «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля.

В прошлом году Линч сообщил, что у него диагностировали эмфизему легких из-за регулярного курения табака.