Умер режиссер «Победы над солнцем» Александр Пономарев

Ушел из жизни режиссер Александр Пономарев. Ему было 64 года на момент смерти, сообщается на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ).

В пресс-службе РАМТ уточнили, что о времени и месте прощания станет известно позже – они опубликуют дополнительное сообщение со всеми данными.

По словам коллег, Пономарев отличался умением «слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую говорил». Он запомнился настоящим мастером литературного театра, мог как пересочинить легендарную постановку футуристов, так «соединить в одном» Островского и Хлебникова.

Также Пономарев поставил «Победу над солнцем» Крученых. Эта постановка в 1999-м принесла молодежному театру первую «Золотую маску» (номинация «Новация»). Еще мужчина срежиссировал спектакли «Шаман и Снегурочка» по пьесам Островского и Хлебникова, «Великаны и козявки» по Хармсу, Чуковскому и Маршаку (2001), «Таня» по Арбузову, «Любовь и смерть Зинаиды Райх» по Семеновскому и яркой «Блоха» Замятина.

В общей сложности за свою творческую деятельность Пономарев поставил свыше 100 спектаклей на радио, в российских и зарубежных театрах. Он также являлся создателем театра-студии «Чет-нечет» (при «Творческих мастерских»).