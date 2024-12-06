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Умер режиссер и педагог ВГИКа Виктор Азеев
Умер телеведущий, режиссер и педагог ВГИКа Виктор Азеев. Как сообщает РИА «Новости», он скончался на 70-м году жизни.
Азеев родился 28 сентября 1955 года в Смоленске. В 1972-м поступил Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.
В 1990-х Азеев был автором, режиссером и исполнительным продюсером на телекомпании «Свежий ветер», где делал передачи «Доброе утро» и «Подъем».
После он перешел на «Муз-ТВ», как автор, режиссер и оператор. В его фильмографии - проекты «Бутерброд», «Что внутри», «Байки из кухни», «Два Хвоста» и другие. На счету артиста множество премий.
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