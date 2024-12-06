Умер режиссер и педагог ВГИКа Виктор Азеев

Умер телеведущий, режиссер и педагог ВГИКа Виктор Азеев. Как сообщает РИА «Новости», он скончался на 70-м году жизни.

Азеев родился 28 сентября 1955 года в Смоленске. В 1972-м поступил Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

В 1990-х Азеев был автором, режиссером и исполнительным продюсером на телекомпании «Свежий ветер», где делал передачи «Доброе утро» и «Подъем».

После он перешел на «Муз-ТВ», как автор, режиссер и оператор. В его фильмографии - проекты «Бутерброд», «Что внутри», «Байки из кухни», «Два Хвоста» и другие. На счету артиста множество премий.