Умер протоиерей Виталий – один из тех, кто возрождал Варваринский храм Казани

На 72-м году жизни скончался почетный настоятель Варваринского храма Казани протоиерей Виталий Тимофеев. Священнослужителя не стало 10 мая.

Сегодня в Варваринском храме митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершили отпевание протоиерея.

Отец Виталий приложил много усилий, чтобы возродить Варваринский храм. Построенная в конце XVIII века церковь была закрыта решением Президиума ТатЦИКа по представлению НКВД. Лишь в 1994 году здание, которое долгие годы было и кинотеатром, и мастерской, вернули Православной церкви. В храме возродили богослужебную жизнь, но реставрацию завершили только в 2000 году. Удалось вернуть купола, кресты и былой внешний вид. В Казанской епархии отмечают, что большая заслуга в этом принадлежит настоятелю храма протоиерею Виталию Тимофееву. Именно он сумел привлечь к восстановлению храма благотворителей.

Сегодня здесь часто можно увидеть военных, они приходят в храм поклониться святой Варваре, покровительнице Ракетных войск.

«На протяжении многих десятилетий отец Виталий верно служил у престола Божия, был ревностным пастырем и добрым наставником для многих верующих. В последние годы земной жизни он мужественно боролся с тяжёлой болезнью», - написали на сайте Казанской епархии.