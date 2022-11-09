Умер профессор КНИТУ-КАИ Гали Даутов

Скончался профессор КНИТУ-КАИ, основатель Казанской школы низкотемпературной плазмы, заслуженный деятель науки и техники ТАССР Гали Даутов. Ему был 91 год, сообщает пресс-служба вуза.

Фото: пресс-служба КАИ

Гали Даутов родился 21 августа 1931 года в Лениногорском районе ТАССР. В университет он пришел в 1949 году: учился на факультете летательных аппаратов, защитил диплом с отличием. Затем он работал в Новосибирском институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Академии наук СССР. В этом вузе он защитил кандидатскую и докторскую работы и стал известным ученым.

Спустя 20 лет, в 1969 году, он вновь пришел в КАИ — на этот раз на должность завкафедрой общей физики. В Казани он провел большую работу по популяризации плазменной техники и технологии, регулярно выступал в СМИ. По инициативе Гали Даутова и под его непосредственным руководством с 1979-го регулярно проводятся научные конференции и семинары. Благодаря ему Казань стала крупным научным центром по физике плазмы, говорится в сообщении пресс-службы.

За годы работы он написал свыше 300 научных работ, среди которых три монографии, посвященные плазме. Он имеет 37 авторских свидетельств на изобретения.

Как отметили в вузе, прощание с профессором состоится сегодня в доме 41а по улице Бутлерова.