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Умер президент российской компании HeadHunter
Михаил Жуков, президент компании HeadHunter, ушел из жизни в возрасте 55 лет, сообщает ТАСС.
С 2008 года по 2022-й Михаил Жуков занимал пост генерального директора фирмы, после чего стал ее президентом.
Для HeadHunter уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким, сообщили в компании агентству.
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