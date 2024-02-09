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Происшествия 9 февраля 2024 18:09

Умер президент российской компании HeadHunter

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Михаил Жуков, президент компании HeadHunter, ушел из жизни в возрасте 55 лет, сообщает ТАСС.

С 2008 года по 2022-й Михаил Жуков занимал пост генерального директора фирмы, после чего стал ее президентом.

Для HeadHunter уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким, сообщили в компании агентству.

#HeadHunter
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