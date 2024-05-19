Умер посол Гондураса в России Эльвир Сальдаго

В Москве скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Об этом сообщил глава МИД страны Энрике Рейна.

«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России. Наши самые искренние и сердечные соболезнования его семье», — написал он в соцсети X.

Глава МИД страны также указал, что ведомство принимает меры для репатриации Эльвира Сальдаго.