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Умер посол Гондураса в России Эльвир Сальдаго
В Москве скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Об этом сообщил глава МИД страны Энрике Рейна.
«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России. Наши самые искренние и сердечные соболезнования его семье», — написал он в соцсети X.
Глава МИД страны также указал, что ведомство принимает меры для репатриации Эльвира Сальдаго.
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