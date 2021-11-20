Умер последний суфийский шейх Татарстана Ришат Мусин

Сегодня скончался последний признанный суфийский шейх Татарстана Ришат Мусин. Об этом в своем Instagram рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Мусульмане-татары, муриды Накшбандийского тариката России понесли большие потери: ушел из жизни наш выдающийся наставник, уважаемый шейх Мухаммадришат ишан Мусин. Духовный наставник, который много трудился для распространения истинных ценностей нашей религии, воспитал сотсотни искренних учеников, учил их религиозной терпимости, скромности, доброте и высокой нравственности, изучал суфизм, который веками хранили наши предки, посвятил свою жизнь Богу», — отметил руководитель ДУМ Татарстана.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Мусина, а также его ученикам: «Просим Аллаха помочь им пережить большие потери, дать им терпение и стойкость».

Ришат Мусин родился в 1931 году, после Великой Отечественной войны его семья переехала в Узбекистан, где он стал учеником шейха Ибрагима Маматкулова.

От наставника Ришат Мусин получил иджазу и стал шейхом Накшбандийского тариката ветви Хусайния. Затем он переехал в село Старое Чурилино Арского района.