Умер полковник КГБ СССР Владимир Зайцев. Ему было 77 лет, сообщает Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

В системе госбезопасности Владимир Зайцев прослужил больше 20 лет. Пресса окрестила его «грозой шпионов».

Как сообщили в Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Зайцев участвовал в знаковых операциях по освобождению заложников. Среди них – операция в Тбилиси 1983 года. Он сыграл ключевую роль в освобождении пассажиров лайнера, захваченного бандой вооруженных террористов.

Выйдя в отставку, Владимир Зайцев состоялся как государственный деятель, работал помощником Председателя Правительства РФ по силовому блоку (2000-2004). За плечами полковника также много командировок в Афганистан.

На протяжении многих лет являлся руководителем Фонда поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности «Антитеррор» и вице-президентом Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Возглавлял Комитет по СМИ и массовым коммуникациям Ассоциации, входил в Общественный совет газеты «Спецназ России».